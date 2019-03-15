الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى منذ بداية العام

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم حيث قفز سعر الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي جراء تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 58.76 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ بداية العام. في حين زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3 %، عن التسوية السابقة لتصل الي 67.43 دولار للبرميل.