بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 47ر41 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 47ر41 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5414 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 77ر0 % .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر217 مليون سهم تمت من خلال 7230 صفقة نقدية بقيمة 6ر48 مليون دينار كويتي (نحو 38ر160 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4780 نقطة وبنسبة 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 101 مليون سهم تمت عبر 3444 صفقة نقدية بقيمة 17ر7 مليون دينار (نحو 66ر23 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 62ر60 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5749 نقطة وبنسبة ارتفاع 07ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر116 مليون سهم تمت عبر 3786 صفقة بقيمة 50ر41 مليون دينار (نحو 95ر136 مليون دولار).