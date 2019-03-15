تراجع العملة الأمريكية ينعش سعر الذهب

صعد سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم في ظل تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1301.58 دولار للأونصة وارتفعت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.5 % لتصل إلى 1301.40 دولار للأونصة ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة بأكثر من واحد في المئة إلى 15.35 دولار للأونصة وقفز البلاتين 1.4 % إلى 829.69 دولار للأونصة.