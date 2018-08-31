النفط يتراجع متأثرًا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش بانخفاض بلغ 13 سنتا عن سعر التسوية السابقة, ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر عند 70.25 دولار للبرميل.