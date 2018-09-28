اليورو يهبط بعد موافقة إيطاليا على الميزانية والدولار يرتفع

هبط اليورو إلى أدنى مستوى في 11 يوما يوم الجمعة بعد أن وافقت الحكومة الإيطالية على ميزانية يرى بعض المستثمرين أنها تتحدى بروكسل.
وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أكبر هبوط يومي في سبعة أسابيع يوم الخميس مع احتدام المعركة بشأن السياسة المالية في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وتتخوف الأسواق المالية من أن خطط الحكومة الإيطالية للإنفاق ستؤدي إلى زيادة الديون الإيطالية التي تحتل بالفعل المرتبة الثانية ضمن أكبر الديون في منطقة اليورو كحصة من الناتج الاقتصادي بعد اليونان عند نحو 131 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهبط اليورو يوم الجمعة 0.2 بالمئة إلى 1.1615 دولار بعدما هوى بنحو 0.9 بالمئة في التعاملات الخارجية. ومقابل الفرنك السويسري، جرى تداوله عند 1.1347 فرنك، وهو مستوى يقترب من الأدنى في شهر البالغ 1.1415 فرنك.وظل الدولار مرتفعا.
وسجل الجنيه الاسترليني تغيرا طفيفا عند 1.3068 دولار بعدما هبط 0.7 بالمئة في التعاملات الخارجية.
وبلغ الفرنك السويسري أدنى مستوى في نحو شهر عند 0.9782 فرنك للدولار.
وارتفع الدولار الاسترالي 0.15 بالمئة إلى 0.7216 دولار أمريكي بعدما خسر 0.7 بالمئة يوم الخميس.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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