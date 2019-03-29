اتفاق روسي قرغيزي للتنقيب عن الثروات الباطنية بـ1.2 مليار دولار

وقعت روسيا وقرغيزستان على اتفاق بـ1.2 مليار دولار؛ لتنقيب الشركات الروسية عن الثروات الباطنية والمياه الجوفية في قرغيزستان.

وقال رئيس اللجنة القرغيزية لمتابعة الاتفاقيات مع روسيا إيميل عثمان بيتوف- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/- إن الاتفاق سيسمح لأول مرة منذ استقلال بلاده بإيلاء الكثير من الاهتمام لتطوير صناعة التعدين مضيفا أن الاتفاق يشمل قائمة كبيرة من الأعمال المتعلقة بدراسة ومسح الأراضي، وتطوير القطاع الجيولوجي، والعثور على الفلزات المعدنية وغيرها، على أن يضع الجانب الروسي الدراسات العلمية دون أن يشارك في استثمار الحقول والمكامن الجديدة.

ومن جانبه قال رئيس الشركة الجيولوجية الروسية سيرجي سوتشكوف إن مؤسسته تملك جميع الكفاءات والقدرات الضرورية في مجال الاستكشاف الجيولوجي والتنقيب عن النفط والمياه الجوفية وغيرهما من الثروات، مشيرا إلى أنه سيتم استجرار التمويل اللازم للمشروع من بنك التنمية الأوراسي، والصندوق الأوراسي للاستقرار والتنمية، بالإضافة إلى المنح المختلفة بما فيها الحكومية.