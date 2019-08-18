سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة اللبنانية اليوم 18 أغسطس آب فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة اللبنانية اليوم 18 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة اللبنانية اليوم 18 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

الليرة اللبنانية
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

ليرة لبنانية = 0.0110 جنيه مصري
جنيه مصري = 91.2028 ليرة لبنانية

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سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة اللبنانية اليوم 18 أغسطس آب فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة اللبنانية اليوم 18 أغسطس آب فى البنوك المصرية



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