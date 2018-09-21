الذهب يرتفع مع تراجع الدولار ويتجه لأول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أمريكية شاملة، مما أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.