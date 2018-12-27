قاد الدولار الأسترالي موجة خسائر في العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية، الخميس، بفعل المخاوف من فصل جديد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإن ظلت المعنويات إيجابية عموما إثر مكاسب الأسهم العالمية الليلة الماضية.

وتدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي في العام الجديد سيمنع الشركات الأمريكية من استخدام منتجات هواوي وزد.تي.إي، وفقا لما نشرته رويترز في وقت سابق اليوم.

ونزل الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه عادة كمؤشر للشهية العالمية للمخاطرة والمرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار السلع الأولية العالمية، 0.26% إلى 70.51 سنت.

وانخفض كل من الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلندي ربعا بالمئة أيضا.

وبوجه عام، فشل الدولار في البناء على أعلى مستوى في 8 أيام الذي سجله خلال الجلسة السابقة بفعل تعزز عوائد أدوات الخزانة الأمريكية لتهبط العملة الأمريكية اليوم، مقابل سلة عملات منافسة في أوائل معاملات لندن.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 0.2% إلى 96.82 بعد أن ارتفع 0.5 % أمس الأربعاء.

وكانت خسائر العملة الأمريكية أشد ما تكون أمام اليورو، حيث صعدت العملة الموحدة 0.3% إلى 1.1385 دولار.