الدولار الأسترالي يقود خسائر عملات السلع الأولية بفعل توترات التجارة

قاد الدولار الاسترالي موجة خسائر في العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية، اليوم الخميس، بفعل المخاوف من فصل جديد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإن ظلت المعنويات إيجابية عمومًا إثر مكاسب الأسهم العالمية ليل الأربعاء الماضى.

تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي في العام الجديد سيمنع الشركات الأمريكية من استخدام منتجات هواوي وزد.تي.إي.

ونزل الدولار الاسترالي، الذي يُنظر إليه عادة كمؤشر للشهية العالمية للمخاطرة والمرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار السلع الأولية العالمية، 0.26 % إلى 70.51 سنت. وانخفض كل من الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلندي 25 % أيضا، وبوجه عام، فشل الدولار في البناء على أعلى مستوى في ثمانية أيام الذي سجله خلال الجلسة السابقة بفعل تعزز عوائد أدوات الخزانة الأميركية لتهبط العملة الأمريكية اليوم مقابل سلة عملات منافسة في أوائل معاملات لندن.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.2 % إلى 96.82 بعد أن ارتفع 0.5 % يوم الأربعاء الماضى .

وكانت خسائر العملة الأمريكية أشد ما تكون أمام اليورو حيث صعدت العملة الموحدة 0.3 % إلى 1.1385 دولار.