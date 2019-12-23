سعر الجنيه المصري مقابل دولار أسترالي اليوم الإثنين 23كانون الأول ديسمبر 2019
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سعر الجنيه المصري مقابل دولار أسترالي اليوم الإثنين 23كانون الأول ديسمبر 2019

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل دولار أسترالي اليوم الإثنين 23كانون الأول ديسمبر 2019

سعر الجنيه المصري مقابل دولار أسترالي اليوم الإثنين 23كانون الأول ديسمبر 2019
القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 دولار أسترالي = 11.11 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.09 دولار أسترالي


 

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سعر الجنيه المصري مقابل دولار أسترالي اليوم الإثنين 23كانون الأول ديسمبر 2019 سعر الجنيه المصري مقابل دولار أسترالي اليوم الإثنين 23كانون الأول ديسمبر 2019



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إليسا تتألق بفستان أنيق في حفل ختام مهرجان القطرية

الدوحة ـ خالد الشاهين

تألقت النجمة اللبنانية إليسا،الجمعة، في حفل ختام مهرجان القطرية الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني القطري، بإطلالةٍ خطفت فيها الأنظار، واستطاعت من خلالها أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تداول محبوها صورًا وفيديوهات من الحفل تبين جمالها كما وصفوها في تعليقاتهم. واختارت النجمة اللبنانية الظهور بفستان من قطعتين من طراز "مونيك لوليه"، بلغ سعرهما ما مجموعه 5129 دولارًا؛ إذ بلغ سعر الفستان وحده 3174 دولارًا أمريكيًا، فيما بلغ سعر الكاب ما يقارب الـ 1955 دولارًا أمريكيًا، أما حذاؤها فقد اختارته النجمة اللبنانية من طراز "جيانفيتو روسي" باللون الأبيض، بلغ سعره 652 دولارًا أمريكيًا. وبين الكثير من الغزل بجمال إليسا والكثير من الإشادة بإطلالتها ورقصها على المسرح، قدمت إليسا كعادتها الكثير من أغانيها الناجحة على المسرح؛ إذ غن...المزيد

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