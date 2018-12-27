مصنع بيرل القطري لتحويل الغاز يعود لإنتاجه الطبيعي

قال ممثل لشركة شل، اليوم الخميس، إن مصنع بيرل القطرى لتحويل الغاز إلى سوائل قد عاد إلى طاقته الإنتاجية العادية منذ 26 ديسمبر الجاري.

كان المصنع، الذي ينتج 1.6 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل الشمال، يعمل بمعدل إنتاج مخفض منذ 30 نوفمبر الماضى، .