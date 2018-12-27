خسائر مؤلمة للنفط في 2018 وتآكل الأسعار بـ 30 %

شهدت أسواق النفط تطورات مؤلمة خلال العام الجارى دفعت منظمة الدول المصدرة للبتروك "أوبك" الى شفا التحلل بعد أن بدأت دول مؤسسة فى إعادة النظر فى بقائها فى عضوية المنظمة الأشهر فى العالم.

خلال اليوم فقط سجلت الأسعار تراجعات بـ 1 % فى ظل المخاوف من ضغوط تخمة معروض الخام وبواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى مع صعود سوق الأسهم الذي قدم بعض الدعم.

وتتجه أسعار النفط إلى تكبد خسائر بلغت نحو 30 % منذ بداية العام بعد أن سجل سعر البرميل نحو 53.77 وهو أقل سعر يبلغه الخام خلال 18 شهرًا .