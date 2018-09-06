بومبيو يصرح أن الولايات المتحدة تتوقع وقف جميع الدول وارداتها من النفط الخام الإيراني

صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تتوقع وقف جميع الدول وارداتها من النفط الخام الإيراني وإلا واجهت عقوبات

كما قال أن هناك دول قد تستغرق بعض الوقت لوقف مشترياتها من النفط الإيراني وسندرس إعفاءات لبعض المشترين.