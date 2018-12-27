المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يفقد 2000 نقطة في 2018

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي egx 30 خلال عام 2018 حتى ختام جلسة تعاملات الأمس بنحو 2179 نقطة بنسبة 14.5% ، وفقا لإحصائيات حيث بدأ العام علي مستوي 15019 نقطة، وأنهى جلسة الأمس عند مستوي 12840 نقطة.

كما سجل المؤشر أعلى مستوياته عند 18414 نقطة في 29 إبريل 2018، بينما سجل أدنى مستوياته عند 12076 نقطة في 9 ديسمبر 2018.