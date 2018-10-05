البورصة المصرية تخسر 22.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر22 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 6ر782 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، تراجع مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 61ر3 % ليبلغ مستوى 14105 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 8ر0 % ليبلغ مستوى 699 نقطة، فيما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 89ر0 فى المائة ليبلغ مستوى1769 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع إجمالي قيم التداولات لتبلغ نحو 9ر7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن كمية التداول بلغت نحو 929 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية.

وبين أن تعاملات المصريين استحوذت على 75ر74 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 33ر14 % والعرب على 92ر10 % بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 13ر224 مليون، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 84ر741 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد أن المؤسسات استحوذت على 68ر70 % من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 32ر29 %، مبينًا أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 24ر55 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.