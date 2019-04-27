

كشفت شركة بريطانية للتنقيب عن الغاز، عن وجود احتياطي هائل من الغاز الطبيعي في إقليم جرسيف شرق المملكة، مؤكدة أن "الآبار الأربعة التي حصلت على تراخيص استغلالها تتوفر على إمكانيات هائلة من الغاز الطبيعي"، مشددة على "غياب أي دوافع تقنية أو لوجستيكية لتسييل الغاز المُكتشف في المنطقة".

وقالت شركة (Predator Oil & Gas Holdings) التي تستحوذ على 75 في المائة من حقوق التنقيب مقابل 25 في المائة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، أنها تتوقع الوصول إلى 474 مليار قدم مكعبة في منطقة "جرسيف 1 و2 و3 و4" الواقعة شرق حقول الغاز بحوض الغرب وبالشمال الغربي لمشروع الغاز بـ"تندرارة"، معتبرة أنه بالإمكان أن تصل إلى ما يقارب 943 مليار قدم مكعبة من الغاز في المنطقة عينها.

وأوضحت "بريداتور أويل آند غاز هولدينغ" للتنقيب عن الغاز التي يقع مقرها في مدينة جيرسي الأمريكية، أن "المسح، الذي أظهرته البيانات السيزمية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وكذلك بيانات الآبار الأربع، تشير إلى وجود تقدم كبير في البحث عن الغاز بمنطقة جرسيف"، وفق ما كشفه البلاغ الصادر عن المؤسسة.

يُذكر أن "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" قد وقع في شهر ديسمبر 2018، اتفاقا مع الشركة البريطانية "بريداتور أويل آند غاز هولدينغ" للتنقيب عن الغاز الطبيعي لمدة ثماني سنوات، علما أن عدد شركات التنقيب في المغرب يصل إلى 15 شركة، وفق ما كشفت عنه وزارة الطاقة والمعادن في وقت سابق.

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