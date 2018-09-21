المؤشران نيكي وتوبكس يسجلان أعلى مستوى في شهور مع انحسار المخاوف التجارية

بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في عدة شهور يوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية وفي ظل الآراء المتفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي، والتي دعمت أسهم شركات الصناعات التحويلية والسلع الأولية.

وزاد المؤشر نيكي الياباني 0.8 بالمئة مسجلا 23869.93 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الرابع والعشرين من يناير كانون الثاني.

والمستوى القياسي التالي هو 24129.34 نقطة الذي سجله المؤشر في 23 يناير كانون الثاني. وإذا كسر المؤشر هذا المستوى، سيصبح عند أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991.

وارتفع المؤشر 3.4 بالمئة هذا الأسبوع.

في الوقت ذاته، زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في أربعة شهور عند 1804.02 نقطة.