بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 9.8 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس، على انخفاض المؤشر العام 8ر9 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5111 نقطة بنسبة انخفاض 19ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 16ر82 مليون سهم تمت من خلال 3604 صفقات نقدية بقيمة 7ر16 مليون دينار كويتي (نحو 11ر55 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4741 نقطة وبنسبة انخفاض 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر46 مليون سهم تمت عبر 1821 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار (نحو 55ر11 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 03ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5314 نقطة وبنسبة انخفاض 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر35 مليون سهم تمت عبر 1783 صفقة بقيمة 16ر13 مليون دينار (نحو 42ر43 مليون دولار).