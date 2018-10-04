بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 9.8 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس، على انخفاض المؤشر العام 8ر9 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5111 نقطة بنسبة انخفاض 19ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 16ر82 مليون سهم تمت من خلال 3604 صفقات نقدية بقيمة 7ر16 مليون دينار كويتي (نحو 11ر55 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4741 نقطة وبنسبة انخفاض 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر46 مليون سهم تمت عبر 1821 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار (نحو 55ر11 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 03ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5314 نقطة وبنسبة انخفاض 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر35 مليون سهم تمت عبر 1783 صفقة بقيمة 16ر13 مليون دينار (نحو 42ر43 مليون دولار).
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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