سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الجمعة 20كانون الأول ديسمبر 2019
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سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الجمعة 20كانون الأول ديسمبر 2019

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الجمعة 20كانون الأول ديسمبر 2019

سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الجمعة 20كانون الأول ديسمبر 2019
القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 دينار عراقي = 0.013 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 74.44 دينار عراقي


 

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سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الجمعة 20كانون الأول ديسمبر 2019 سعر الجنيه المصري مقابل دينار عراقي اليوم الجمعة 20كانون الأول ديسمبر 2019



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بريانكا شوبرا تخطف الأنظار ببدلة باللون الزهري

واشنطن - رولا عبسى

عندما تختار بريانكا شوبرا إطلالة للمشاركة في إجتماع عمل فهي تحرص على الظهور بحلة أنيقة تخطف بها الأنظار. نجمة بوليوود بدت ساحرة ببدلة مونوكروم من قماش الستان وباللون الزهري، وتألفت إطلالة بريانكا شوبرا من سروال بقصة الأرجل الفلير flare الواسعة، مع بلايزر بلون مماثل ونسّقت تحتها قميصًا بلون زهري داكن، وأنهت هذه الإطلالة بمعطف ماكسي باللون البيج أضاف مزيدًا من الأناقة الى اللوك. وقد زيّنت شوبرا الإطلالة بنظارات شمسية أفياتور، وحقيبة بنقشة الأفعى باللون الأحمر، وجزمة بالنقشة نفسها لكن باللون البيج. وقد منح قماش الـsatin لهذه الإطلالة لمسة مميّزة من الأنوثة إضافة الى اللون الزهري على إختلاف تدرجاته. وهذا الأسلوب ليس جديدًا على شوبرا التي تحرص دائمًا على إختيار أجمل الاطلالات العصرية والأنيقة المفعمة بالأنوثة. وقد يهمك ايضًا: ...المزيد

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