عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا دون التوقعات عند 1.751 مليار دولار

قال البنك المركزي التركي يوم الجمعة إن العجز في ميزان المعاملات الجارية في البلاد انخفض في يوليو تموز إلى 1.751 مليار دولار.

والرقم أقل من توقعات رويترز بتسجيل عجز قدره 1.8 مليار دولار.

وفي يونيو حزيران، بلغ حجم العجز في ميزان المعاملات الجارية 3.043 مليار دولار.

وفي عام 2017، كان العجز في ميزان المعاملات الجارية 47.1 مليار دولار.