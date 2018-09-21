نمو الأنشطة التجارية بمنطقة اليورو يتراجع في سبتمبر

أظهر مسح يوم الجمعة تراجع نمو الأنشطة التجارية في منطقة اليورو من جديد في سبتمبر أيلول في إشارة أخرى على أن الزخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تجاوز بكثير فترة الذروة، على الرغم من زيادة التفاؤل بعض الشيء عن أدنى مستوى في 23 شهرا الذي بلغه في أغسطس آب.
وبينما كان التباطؤ أكثر حدة من التوقعات بعض الشيء، ظل النمو مرتفعا وتمكنت الشركات من زيادة أسعارها وفقا لما ذكره مديرو مشتريات، وهو ما خلق شعورا بالارتياح لدى واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.
لكن المسوح سلطت الضوء على تباين بين قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية.
وفاق قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة التوقعات بعدم تسجيل تغير في وتيرة نموه مقارنة مع الشهر الماضي. وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات بمنطقة اليورو في القراءة الأولية إلى 54.7 من 54.4. وأي قراءة فوق 50 تشير إلى النمو.
بيد أن قطاع الصناعات التحويلية لم يحقق مستوى التوقعات. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع المصانع إلى أدنى مستوى في عامين عند 53.3 من 54.6، وهو ما يقل بكثير عن جميع التوقعات بقراءة عند 54.4 في استطلاع للرأي أجرته رويترز.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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