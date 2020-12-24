بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر3 نقاط ليبلغ مستوى 39ر5569 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 % وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر161 مليون سهم تمت عبر 6845 صفقة نقدية بقيمة 6ر24 مليون دينار كويتي وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4546 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر124 مليون سهم تمت عبر 3769 صفقة نقدية بقيمة 9ر10 ملايين دينار وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر5 نقاط ليبلغ مستوى 43ر6088 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 03ر37 مليون سهم تمت عبر 3076 صفقة بقيمة 7ر13 مليون دينار .