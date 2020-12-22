بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر29 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5558 نقطة بنسبة هبوط بلغت 53ر0 % وتم تداول كمية أسهم بلغت 02ر166 مليون سهم تمت عبر 9528 صفقة نقدية بقيمة 7ر33 مليون دينار كويتي وانخفض مؤشر السوق الرئيس 15ر4 نقاط ليبلغ مستوى 59ر4529 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر107 ملايين سهم تمت عبر 4599 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر41 نقطة ليبلغ مستوى 49ر6080 نقطة بنسبة هبوط بلغت 69ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 15ر58 مليون سهم تمت عبر 4929 صفقة بقيمة 4ر24 مليون دينار .