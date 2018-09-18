مستشار إيراني يصرح أن العقوبات لن توقف مبيعات طهران النفطية

نقل التلفزيون الإيراني عن مستشار لوزير النفط قوله يوم الثلاثاء إن العقوبات الأميركية المتوقعة على قطاع الطاقة الإيراني لا يمكن أن توقف مبيعات البلاد من الخام نظرا لارتفاع مستويات الطلب في السوق.
وقال مؤيد حسيني صدر مستشار وزير النفط بيجن زنغنه ”في ضوء الطلب المرتفع والمعروض المنخفض في السوق، فإن العقوبات الأمريكية لا تستطيع خفض مبيعات نفط إيران إلى الصفر... منتجو النفط الآخرون لا يستطيعون إحلال النفط الإيراني.“
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو أيار من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وأعلن عن عقوبات على البلد العضو في منظمة أوبك. وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف استيراد النفط الإيراني وستفرض جولة جديدة من العقوبات على مبيعات طهران النفطية في نوفمبر تشرين الثاني.
وتشجع الولايات المتحدة منتجي النفط الآخرين مثل السعودية وسائر أعضاء أوبك وروسيا على ضخ المزيد لتعويض أي نقص.
لكن واشنطن قالت هذا الشهر إنها ستدرس إعفاءات لمشتري النفط الإيراني مثل الهند لكن سيكون على مثل هؤلاء المشترين وقف الواردات في نهاية المطاف.
وبموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، رُفعت معظم العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في 2016 في مقابل كبح إيران برنامجها النووي.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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