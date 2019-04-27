روسيا تبدي استعدادًا لمزيد من التعاون الاقتصادي مع تونس

أعلن فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، يوم الجمعة، أن الحكومة الروسية مستعدة لمزيد من تدعيم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس، حيث أكد نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريح صحفي إثر لقاء مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن اللجنة المشتركة التي اختتمت أعمالها اليوم توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات بهدف تطوير التعاون بين البلدين.

وأضاف موتكو الذي ترأس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية الروسية، أن هناك العديد من الملفات المشتركة التي يتم العمل على مزيد تطويرها مثل الاستثمار، مبينًا أن زيارته لتونس على رأس وفد حكومي وعدد من رجال الأعمال الروس مثلت فرصة للبحث مع المسؤولين التونسيين عن سبل تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية والسياحة.

وأشار موتكو في تصريحاته إلى الـ600 ألف سائح روسي الذين قدموا إلى تونس خلال العام الماضي، معبرا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال والترحاب الذي حظي به السياح الروس خلال تواجدهم بتونس.

جدير بالذكر أنه انعقد بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة، منتدى لرجال الأعمال التونسيين والروس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة على مستوى القطاع الخاص بكلا البلدين في العديد من المجالات كالصحة وصناعات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم وغيرها.

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