البورصة الأردنية ترتفع بنسبة 0.7% في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.7%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1999.7 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية خلال الأسبوع الماضي نحو 3.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.0 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 8.1%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 20.0 مليون دينار أردني للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي بلغت 18.1 مليون سهم نفذت من خلال 11448 صفقة.