أسعار الذهب تستقر مع تدني الدولار

استقر الذهب اليوم مع استقرار الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر إثر إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 % إلى 1212.33 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل 0.3 %في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1218.40 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 14.87 دولار