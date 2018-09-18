باركيندو يأمل في الاتفاق على تعاون طويل الأمد لأوبك بحلول ديسمبر

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو يوم الثلاثاء إن المنظمة والمنتجين من خارجها يسعون للاتفاق على إطار لتعاون طويل الأجل بحلول ديسمبر كانون الأول موعد انعقاد اجتماع منتجي الخام في فيينا.

وقال باركيندو خلال مؤتمر صحفي في الفجيرة بدولة الإمارات ”هدفنا هو إضفاء الطابع المؤسسي على هذا التعاون والوصول إلى الإطار الدائم آملين أن يكون ذلك بحلول ديسمبر“.

وأضاف أنه خلال اجتماع في الجزائر في الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول، سيناقش منتجو النفط أفضل آلية يتبنوها لضمان الوصول إلى مستوى التزام بإمدادات النفط المستهدفة عند 100 في المئة.