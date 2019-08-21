المؤشر الرئيس للبورصة التونسية يقفل على تراجع

تراجع المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" بنسبة 04ر0 %، ليصل عند 7169.38 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 1.199 مليون دينار تونسي حوالي 390 ألف دولار، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة، وانخفاض أسهم 27 أخرى، واستمرار 16 شركة مدرجة بالبورصة على ثبات.