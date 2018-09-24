الطلب العالمي على النفط سيصل في 2035 إلى 104.4 مليون برميل يوميًا

قالت شركة يونيبك الصينية يوم الاثنين إن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 104.4 مليون برميل يوميا في 2035 بزيادة عن المستوى الحالي الذي يقل قليلا عن 100 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تحد فيه التكنولوجيا الجديدة بشكل تدريجي من استخدام النفط.