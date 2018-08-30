بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 16.64نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع المؤشر العام 64ر16 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5132 نقطة بنسبة ارتفاع 33ر0 %.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر77 مليون سهم تمت من خلال 4564 صفقة نقدية بقيمة 4ر20 مليون دينار كويتي (نحو 3ر67 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر36 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4897 نقطة وبنسبة ارتفاع 75ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 19ر43 مليون سهم تمت عبر 2116 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 17ر16 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5261 نقطة وبنسبة ارتفاع 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر34 مليون سهم تمت عبر 2448 صفقة بقيمة 5ر15 مليون دينار (نحو 15ر51 مليون دولار).
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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