بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 16.64نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع المؤشر العام 64ر16 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5132 نقطة بنسبة ارتفاع 33ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر77 مليون سهم تمت من خلال 4564 صفقة نقدية بقيمة 4ر20 مليون دينار كويتي (نحو 3ر67 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر36 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4897 نقطة وبنسبة ارتفاع 75ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 19ر43 مليون سهم تمت عبر 2116 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 17ر16 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5261 نقطة وبنسبة ارتفاع 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر34 مليون سهم تمت عبر 2448 صفقة بقيمة 5ر15 مليون دينار (نحو 15ر51 مليون دولار).