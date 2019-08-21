الأسهم الباكستانية تحقق ارتفاعاً بنسبة 2.82 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.82 % أي ما يعادل 856 نقطة، وأقفل عند مستوى 30419 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 109051340 سهماً نفذت في 344 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 229 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 95 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.

وسيطرت أسهم القطاع المصرفي وخصوصاً البنوك التجارية وشركات الأسمنت والتكنولوجيا والاتصالات والنفط والغاز على التداول الإيجابي في البورصة.