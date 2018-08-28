بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 36.1 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 1ر36 نقطة ليبلغ مستوى 5118 نقطة بنسبة انخفاض 7ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر83 مليون سهم تمت من خلال 5337 صفقة نقدية بقيمة 4ر22 مليون دينار كويتي (نحو 9ر73 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 4874 نقطة وبنسبة انخفاض 21ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 5ر44 مليون سهم تمت عبر 1956 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الأول 3ر50 نقطة ليصل إلى مستوى 5252 نقاط وبنسبة انخفاض 95ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 6ر38 مليون سهم تمت عبر 3381 صفقات بقيمة 18 مليون دينار (نحو 4ر59 مليون دولار).