بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 36.1 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 1ر36 نقطة ليبلغ مستوى 5118 نقطة بنسبة انخفاض 7ر0 %.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر83 مليون سهم تمت من خلال 5337 صفقة نقدية بقيمة 4ر22 مليون دينار كويتي (نحو 9ر73 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 4874 نقطة وبنسبة انخفاض 21ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 5ر44 مليون سهم تمت عبر 1956 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار).
وتراجع مؤشر السوق الأول 3ر50 نقطة ليصل إلى مستوى 5252 نقاط وبنسبة انخفاض 95ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 6ر38 مليون سهم تمت عبر 3381 صفقات بقيمة 18 مليون دينار (نحو 4ر59 مليون دولار).
GMT 12:28 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسالبورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض بنسبة 0.1 %
GMT 11:27 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس1.3 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي الثلاثاء
GMT 11:19 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأسعار الذهب تستقر مع تدني الدولار
GMT 11:00 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسالبورصة الأردنية تغلق تداولات الثلاثاء على ارتفاع
GMT 10:58 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسمؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الثلاثاء على ارتفاع
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
أرسل تعليقك