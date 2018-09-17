بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 55ر2 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5132 نقطة بنسبة انخفاض 05ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر93 مليون سهم تمت من خلال 4463 صفقة نقدية بقيمة 9ر21 مليون دينار كويتي (نحو 27ر72 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر4744 نقطة وبنسبة انخفاض 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر55 مليون سهم تمت عبر 1963 صفقة نقدية بقيمة2ر4 مليون دينار (نحو 86ر13 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5345 نقطة وبنسبة انخفاض 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر38 مليون سهم تمت عبر 2500 صفقة بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 41ر58 مليون دولار).