بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 55ر2 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5132 نقطة بنسبة انخفاض 05ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر93 مليون سهم تمت من خلال 4463 صفقة نقدية بقيمة 9ر21 مليون دينار كويتي (نحو 27ر72 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر4744 نقطة وبنسبة انخفاض 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر55 مليون سهم تمت عبر 1963 صفقة نقدية بقيمة2ر4 مليون دينار (نحو 86ر13 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5345 نقطة وبنسبة انخفاض 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر38 مليون سهم تمت عبر 2500 صفقة بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 41ر58 مليون دولار).
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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