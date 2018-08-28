البورصة الأردنية تغلق تداولات الثلاثاء على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.19% ، عند مستوى 1988.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.1 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2,116 صفقة.