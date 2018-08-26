بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد، على انخفاض المؤشر العام 6ر22 نقطة ليبلغ مستوى 5185 نقطة بنسبة انخفاض 43ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر80 مليون سهم تمت من خلال 4112 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 مليون دينار كويتي (نحو 52 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 02ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 4893 نقطة وبنسبة انخفاض 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر53 مليون سهم تمت عبر 2197 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 1ر16 مليون دولار). وتراجع مؤشر السوق الأول 4ر34 نقطة ليصل إلى مستوى 5347 نقطة وبنسبة انخفاض 64ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر26 مليون سهم تمت عبر 1915 صفقة بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 5ر35 مليون دولار)
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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