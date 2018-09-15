أظهرت وثيقة أن مجموعة أبوظبي المالية قدمت عرضا معدلا لشراء حقوق إدارة صناديق شركة أبراج في الشرق الأوسط.
ولشركة أبراج التي يقع مقرها في دبي عشرة صناديق استثمار في الشرق الأوسط يستثمر بها نحو 200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم.
وكانت أبراج قد تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو حزيران بعد اضطرابات استمرت شهورا فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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