أظهرت وثيقة أن مجموعة أبوظبي المالية قدمت عرضا معدلا لشراء حقوق إدارة صناديق شركة أبراج في الشرق الأوسط.

ولشركة أبراج التي يقع مقرها في دبي عشرة صناديق استثمار في الشرق الأوسط يستثمر بها نحو 200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم.

وكانت أبراج قد تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو حزيران بعد اضطرابات استمرت شهورا فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.