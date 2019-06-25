تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على الخام



نزلت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على الخام، لكن الأسعار لقيت دعما بعد أن أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على إيران .

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنت أو 0.5 % إلى 64.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 24 سنتا أي ما يعادل 0.4 % إلى 57.66 دولار للبرميل.