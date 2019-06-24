ارتفاع أسعار النفط نحو 04
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ارتفاع أسعار النفط نحو 0.4 %

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العرب اليوم - ارتفاع أسعار النفط نحو 0.4 %

أسعار النفط
طوكيو ـ العرب اليوم


ارتفعت أسعار النفط اليوم إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات كبرى على طهران.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 % إلى 65.45 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6 % إلى 57.80 دولار للبرميل.

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ارتفاع أسعار النفط نحو 04 ارتفاع أسعار النفط نحو 04



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ارتفاع أسعار النفط نحو 04 ارتفاع أسعار النفط نحو 04



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