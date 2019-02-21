أسهم أوروبا تستقر عند أعلى مستوى في 4 أشهر

استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة بنسبة 0.3 بالمئة وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم سنتريكا 11 بالمئة في أكبر هبوط على ستوكس 600 بعد أن حذرت الشركة من أن فرض سقف وطني على فواتير الطاقة سيؤثر سلبا على نتائجها للعام 2019.

وارتفعت أسهم باركليز أربعة بالمئة رغم إعلان البنك تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بينما حقق تقدما في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية الذي يواجه ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله مع ارتفاع دخل وحدة تداول الأسهم التابعة للبنك 25 بالمئة. وانخفض سهم بي.ايه.إي سيستمز 5.9 بالمئة.