انخفاض أسعار الغاز فى أوروبا للمرة الأولى منذ 21 يوليو

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى دون مستوى 1650 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 21 يوليو 2022.وحسب موقع روسيا اليوم، انخفصت العقود الآجلة على مؤشر TTF عند الافتتاح بنسبة 6.2% إلى 1618 دولارا لكل ألف متر مكعب، علما أن عقود الوقود الأزرق انهت التعاملات أمس عند 1725.3 دولار.وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.