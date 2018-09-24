ذراع التجارة لأرامكو السعودية تستهدف زيادة حجم تجارة النفط 50% في 2020

قال أكبر مسؤول بشركة أرامكو السعودية للتجارة يوم الاثنين إن الشركة تتوقع زيادة حجم تجارتها النفطية إلى ستة ملايين برميل يوميا في 2020 بزيادة 50 بالمئة عن المستويات الحالية.

وأضاف إبراهيم البوعينين رئيس الشركة ومديرها التنفيذي خلال مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي ”في الوقت الحالي.. نحن عند أربعة ملايين برميل يوميا ومع التوسع أعتقد ان هدفنا ستة ملايين برميل يوميا.“

وتابع أن التحوط يغطي نحو 50 بالمئة من منتجات النفط التي تبيعها الشركة وتقدر عند 2.5 مليون برميل يوميا.

وقال إن الشركة تدرس أيضا بناء طاقتها في تجارة الغاز الطبيعي المسال مستخدمة مكتبها في سنغافورة كمركز تداول.

وأضاف أن الشركة تعتزم إقامة مكتبها الأوروبي في جنيف أو لندن وتستهدف فتح مكتب في الفجيرة لإدارة المخزون النفطي.

وقال البوعينين إنه يتوقع أن ينمو مكتب الشركة في سنغافورة ليوظف ما بين 30 و40 شخصا في غضون العامين المقبلين.

وتتوقع أرامكو للتجارة الاستفادة من تحول السفن صوب أنواع الوقود الأقل تلويثا في 2020 تنفيذا لتعليمات المنظمة البحرية الدولية.

وتابع ”التأثير الجانبي لتعليمات المنظمة البحرية الدولية هو وجود فائض من زيت الوقود عالي الكبريت وهو في حالتنا أمر إيجابي لأننا نعاني من عجز في زيت الوقود وسيسهم ذلك في تلبية احتياجات توليد الكهرباء منه“.