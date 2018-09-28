البورصة المصرية تربح 21.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 8ر21 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9ر801 مليار جنيه.
وارتفع أداء مؤشرات السـوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فـزاد مـؤشـر /إيجي اكس 30/ بنسبة 9ر3 في المائة ليبلغ مستوى 14632 نقطة، وقفز مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 33ر2 في المائة ليبلغ مستوى 699 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي أكس 100/ ارتفاعًا بنحو 57ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1785 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 8ر5 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 084ر1 مليار ورقة منفذة على 109 آلاف عملية.
وبين أن تعاملات المصريين استحوذت على 89ر71 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب سجلوا على نسبة 40ر21 في المائة والعرب على 72ر6 في المائة بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 55ر30 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 25ر133مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وأفاد أن المؤسسات استحوذت على 61ر54 في المائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 39ر45 في المائة، لافتصا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 20ر103 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 878 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 910 ألف سند.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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