مصفاة بتروناس وأرامكو تفرغ أول شحنة نفط لها الاثنين

قال مسؤول سعودي إن ناقلة عملاقة محملة بأول شحنة من النفط الخام لمشروع مصفاة تكرير مشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية تقوم بتفريع حمولتها يوم الاثنين.

وقال إبراهيم البوعينين الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة خلال مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي ”أول شحنة يجري تفريغها من ناقلة عملاقة“.

وأفاد مصدران وبيانات شحن على تومسون رويترز أيكون أن الناقلة نافارين المحملة بمليون برميل من الخام العربي المتوسط السعودي ومثلها من خام البصرة الخفيف وصلت ماليزيا في 21 سبتمبر أيلول وهي ترسو الآن بمرفأ بنجيرانج النفطي.