مصفاة بتروناس وأرامكو تفرغ أول شحنة نفط لها الاثنين

قال مسؤول سعودي إن ناقلة عملاقة محملة بأول شحنة من النفط الخام لمشروع مصفاة تكرير مشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية تقوم بتفريع حمولتها يوم الاثنين.
وقال إبراهيم البوعينين الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة خلال مؤتمر البترول لآسيا والمحيط الهادي ”أول شحنة يجري تفريغها من ناقلة عملاقة“.
وأفاد مصدران وبيانات شحن على تومسون رويترز أيكون أن الناقلة نافارين المحملة بمليون برميل من الخام العربي المتوسط السعودي ومثلها من خام البصرة الخفيف وصلت ماليزيا في 21 سبتمبر أيلول وهي ترسو الآن بمرفأ بنجيرانج النفطي.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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