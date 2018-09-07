البورصة المصرية تخسر 7.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 1ر7 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6ر874 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فهبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 29ر1 في المائة ليبلغ مستوى 15803 نقطة، فيما زاد مؤشر/إيجي اكس 70/ بنحو 28ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 749 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 08ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 1938 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 5ر10 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 003ر1 مليار ورقة منفذة على 110 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المصريين استحوذت على 72ر77في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 03ر19 في المائة والعرب على 24ر3 فى المائة بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 330ر2 مليار جنيه، وأن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 78ر143 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأخبر أن المؤسسات استحوذت على 89ر78 فى المائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 11ر21 في المائة، لافتًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 08ر20 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 528ر6 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 698ر6 مليون سند تقريبا.