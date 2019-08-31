انكماش بسيط في النشاط الصناعي بالصين مع تصاعد الحرب التجارية الأميركية

سجل النشاط الصناعي الصيني انكماشا في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، فيما شددت واشنطن ضغوطها وهددت بفرض رسوم جمركية إضافية على بكين، بالتزامن مع تباطؤ الطلب الداخلي في الصين.