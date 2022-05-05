وزيرة الطاقة الفرنسية تتوقع قراراً أوروبياً بحظر النفط الروسي خلال أيام
آخر تحديث GMT19:20:22
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

وزيرة الطاقة الفرنسية تتوقع قراراً أوروبياً بحظر النفط الروسي خلال أيام

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزيرة الطاقة الفرنسية تتوقع قراراً أوروبياً بحظر النفط الروسي خلال أيام

النفط
باريس- العرب اليوم

قالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية باربرا بومبيلي اليوم الخميس إنها واثقة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتوصل إلى توافق حول حظر واردات النفط الروسية بحلول خلال أيام. وقالت لراديو «فرانس إنفو»: «بعض الدول تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها لذا يجب أن نحاول إيجاد حلول حتى تتمكن من الانضمام إلى هذه العقوبات... لكن يتعين علينا القيام بذلك». واستضافت فرنسا هذا الأسبوع اجتماعاً طارئاً لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع قرار موسكو وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما بالروبل. واقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على النفط الروسي لكن شبكة التوزيع المعقدة في أوروبا والتحديات في تتبع الخام قد تجعل من الصعب تنفيذه. وفي حال تنفيذه، سيبدأ الحظر في غضون ستة أشهر بالنسبة للخام وفي غضون ثمانية أشهر بالنسبة للديزل ومنتجات النفط الأخرى. وسيكون الحظر نقطة تحول لأكبر تكتل تجاري في العالم والذي لا يزال يعتمد كثيراً على الطاقة الروسية.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزيرة الطاقة الفرنسية تتوقع قراراً أوروبياً بحظر النفط الروسي خلال أيام وزيرة الطاقة الفرنسية تتوقع قراراً أوروبياً بحظر النفط الروسي خلال أيام



أخبار ذات صلة

GMT 22:29 2022 الخميس ,05 أيار / مايو

الروبل الروسي يواصل تعزيز مكاسبه أمام الدولار واليورو
العرب اليوم - الروبل الروسي يواصل تعزيز مكاسبه أمام الدولار واليورو

GMT 17:30 2022 الخميس ,05 أيار / مايو

الدولار يتراجع بعد رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة
العرب اليوم - الدولار يتراجع بعد رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة

GMT 11:46 2022 الخميس ,05 أيار / مايو

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% بداية من الأحد
العرب اليوم - البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% بداية من الأحد

GMT 10:08 2022 الخميس ,05 أيار / مايو

الدولار يهبط إلى مستوى هو الأول منذ 2020 والروبل الروسي يستمر في الصعود
العرب اليوم - الدولار يهبط إلى مستوى هو الأول منذ 2020 والروبل الروسي يستمر في الصعود

GMT 10:02 2022 الخميس ,05 أيار / مايو

أسعار القمح العالمية تقفز في ظل أنباء من الهند
العرب اليوم - أسعار القمح العالمية تقفز في ظل أنباء من الهند

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:54 2022 السبت ,07 أيار / مايو

أبرز صيحات المكياج في صيف 2022
العرب اليوم - أبرز صيحات المكياج في صيف 2022

GMT 01:31 2022 السبت ,07 أيار / مايو

جزر فيجي أبرز الأماكن السياحية لعُشاق المَناظر الطبيعية
العرب اليوم - جزر فيجي أبرز الأماكن السياحية لعُشاق المَناظر الطبيعية

GMT 09:39 2022 السبت ,07 أيار / مايو

ألوان ديكورات غرف النوم المعاصرة
العرب اليوم - ألوان ديكورات غرف النوم المعاصرة

GMT 00:12 2022 السبت ,07 أيار / مايو

جو بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر وأجهزة رادار
العرب اليوم - جو بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر وأجهزة رادار

GMT 13:22 2022 السبت ,07 أيار / مايو

إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد صحافيين روس في برلين
العرب اليوم - إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات ضد صحافيين روس في برلين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 02:10 2016 الثلاثاء ,24 أيار / مايو

هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري
العرب اليوم - هبة قطب تكشف حقيقية الخرافات عن طول العضوالذكري

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 17:53 2015 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

فوائد زيت اللافندر لإزالة التوتر العصبي
العرب اليوم - فوائد زيت اللافندر لإزالة التوتر العصبي

GMT 03:27 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

لمياء عاصي تؤكّد أن الاقتصاد السوري سيتأثر بكارثة مرفأ بيروت
العرب اليوم - لمياء عاصي تؤكّد أن الاقتصاد السوري سيتأثر بكارثة مرفأ بيروت

GMT 12:52 2020 الثلاثاء ,25 شباط / فبراير

وفاة محمد حسني مبارك "العسكري" الذي حكم مصر لثلاثة عقود
العرب اليوم - وفاة محمد حسني مبارك "العسكري" الذي حكم مصر لثلاثة عقود

GMT 04:21 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرَّف على أكثر أسواق الكريسماس إثارة حول العالم
العرب اليوم - تعرَّف على أكثر أسواق الكريسماس إثارة حول العالم

GMT 02:19 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

الذكاء الاصطناعي يضّبط جرعة الدواء المثالية لعلاج مرض السرطان
العرب اليوم - الذكاء الاصطناعي يضّبط جرعة الدواء المثالية لعلاج مرض السرطان

GMT 23:11 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

مصباح ذكى لإنتاج الكهرباء من براز الكلاب فى شوارع بريطانيا
العرب اليوم - مصباح ذكى لإنتاج الكهرباء من براز الكلاب فى شوارع بريطانيا

GMT 08:14 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية في أيرلندا
العرب اليوم - باليناهينش من أكثر الأماكن رومانسية في أيرلندا

GMT 17:43 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

ولي عهد الأردن ينشر صورة تجمعه بالمستشارة أنجيلا ميركل
العرب اليوم - ولي عهد الأردن ينشر صورة تجمعه بالمستشارة أنجيلا ميركل

GMT 03:32 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

تطوير جهاز يعمل على استنشاق نبات القنب للحد من مشاكل الأرق
العرب اليوم - تطوير جهاز يعمل على استنشاق نبات القنب للحد من مشاكل الأرق

GMT 01:36 2017 الأربعاء ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد العامري يُؤكّد أنّ مدينة الشارقة للنشر الأولى على مستوى العالم
العرب اليوم - أحمد العامري يُؤكّد أنّ مدينة الشارقة للنشر الأولى على مستوى العالم

GMT 23:09 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

"أرابيسك" أحد أشهر المطاعم الفاخرة في الجزائر
العرب اليوم - "أرابيسك" أحد أشهر المطاعم الفاخرة في الجزائر

GMT 06:58 2017 السبت ,07 تشرين الأول / أكتوبر

وزيرة الاستثمار تفتتح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بالشرق الأوسط
العرب اليوم - وزيرة الاستثمار تفتتح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بالشرق الأوسط

GMT 05:58 2013 السبت ,13 إبريل / نيسان

الجزائر: مافيا الصيد والطبيعة تهدّد غــــزال تمنراست بالانقراض
العرب اليوم - الجزائر: مافيا الصيد والطبيعة تهدّد غــــزال تمنراست بالانقراض

GMT 03:50 2016 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

جهاز "غوغل بيكسل XL" يطرح عن طريق الخطأ عبر الأنترنت
العرب اليوم - جهاز "غوغل بيكسل XL" يطرح عن طريق الخطأ عبر الأنترنت

GMT 21:56 2016 الأحد ,27 آذار/ مارس

ممثلة أفلام جنسية سابقة توجه رسالة إلى الفتيات بعد اعتزالها
العرب اليوم - ممثلة أفلام جنسية سابقة توجه رسالة إلى الفتيات بعد اعتزالها

GMT 01:06 2020 الأربعاء ,19 آب / أغسطس

تعرف على أشهر الأماكن السياحية في "الجونة" المصرية
العرب اليوم - تعرف على أشهر الأماكن السياحية في "الجونة" المصرية

GMT 23:50 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

الداعية معتز مسعود زوج شيري عادل يتدخل للمرة الأولى في عملها
العرب اليوم - الداعية معتز مسعود زوج شيري عادل يتدخل للمرة الأولى في عملها

GMT 17:04 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة انتصار تتألق بالقفطان المغربي فى برنامج "عين"
العرب اليوم - الفنانة انتصار تتألق بالقفطان المغربي فى برنامج "عين"

GMT 18:42 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

سيفرين لوثي يؤكد تقبل السويسري روجر فيدرر للانتقادات
العرب اليوم - سيفرين لوثي يؤكد تقبل السويسري روجر فيدرر للانتقادات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab