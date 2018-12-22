السيسي يشدد على التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالتوقيتات المحددة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التزام الشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالتوقيتات المحددة لها مسبقا.

جاء ذلك تعقيبا على كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية اللواء محمد عبد الحي, حيث تساءل الرئيس السيسي عن عدم الانتهاء من مشروع ال` 1000 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية لافتا إلى أن هذا المشروع تأخر 10 أشهرموضحا أن المشروع كان من المقرر افتتاحه قبل مشروع ال` 186 بيتا زراعيا الذي يتم افتتاحه اليوم.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التزام الشركات المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات بمهامها والتوقيتات المتفق عليها مسبقا للانتهاء منها.. وتابع الرئيس قائلا: "إن الدولة تحاول تشغيل الشركات الوطنية بدلا من الاعتماد على الشركات الأجنبية".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية, إنه سيتم الانتهاء من مشروع الألف صوبة خلال هذا الشهر على أن ينتهي المشروع بالكامل بعد شهرين