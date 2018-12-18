سفير الكاميرون يؤكد أن الرئيس السيسي يمتلك الرؤية والإرادة والقيادة القوية

اكد الدكتور محمدو لابرنج سفير الكاميرون لدى مصر عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي بالقاهرة إن دول القارة تنتظر الكثير من رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي اعتبارا من شهر فبراير القادم لأننا ندرك أن ما ينقصنا بشكل كبير ليست الرؤية ولكن القيادة القوية ، ونحن نشهد ما يحققه الرئيس السيسي في مصر من إنجازات كبيرة في العديد من المجالات.

وأضاف لابرنج "إن لدينا أملا كبيرا في أن يحقق الرئيس السيسي الكثير من التقدم للقارة خلال رئاسته للاتحاد مع الرؤية التي يمتلكها وأيضا الإرادة والتصميم ، ونحن نرغب أيضا في أن تحقق رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تطورا ملموسا يعود بالنفع على دول القارة".

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ووصف السفير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والكاميرون على الصعيدين السياسي والدبلوماسي بـ"الممتازة والمتميزة" وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية بين المسئولين من الجانبين حيث قام مؤخرا بزيارة مصر ، كل من وزراء الدفاع والاقتصاد والتجارة بالكاميرون ، مؤكدا على الرغبة والإرادة من الجانبين لدفع العلاقات نحو آفاق أرحب.

وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، أشار السفير الكاميروني إلى أن العلاقات الاقتصادية بينهما لا ترتقي لمستوى التعاون السياسي والدبلوماسي وإمكانيات البلدين ، لافتا إلى أن الجانبين يعملان على بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري ولكننا نواجه بعض المشكلات وعلى رأسها نقص التواصل بين رجال الأعمال في البلدين ، ومجتمع الأعمال المصري والكاميروني ، وبالتالي فإن الجانبين لا يعلمان بفرص الاستثمار في البلد الآخر.

وأوضح لابرنج أن سفارة الكاميرون لدى القاهرة تعمل ما في وسعها في هذا الإطار ولكن لابد ان تكون هناك زيارات متبادلة بين رجال الأعمال للاطلاع على مجالات وفرص الاستثمار سواء في مصر أو الكاميرون ، مضيفا أنه يتعين على رجال الأعمال أنفسهم أن يتحركوا لأن الحكومات لا تستطيع سوى أن تقدم التسهيلات وتشجيعهم على الاستثمار.

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